На Тайвані стався найпотужніший за 25 років землетрус

На Тайвані стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бала, у зв’язку з яким є загроза цунамі.

Такого не було вже 25 років, повідомляє Фокус із посиланням на The Guardian.

Сталося це біля східного узбережжя Тайваню 3 квітня. Востаннє землетрус такої сили фіксувався ще 1999 року. Епіцентр розташований лише за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь, проте підземні поштовхи могли на собі відчути всі жителі острова.

Примітно, що через стихійне лихо на Тайвані було зруйновано багато будівель і мостів. Це можна побачити на кадрах, які активно зараз публікуються в мережі.

Також понад 90 тисяч людей тимчасово залишилися без електрики.

Для допомоги в ліквідації наслідків на місце трагедії відправили військовий персонал, а школи та інші установи були змушені зупинити свою роботу.

Після підземних поштовхів у Центральному метеорологічному управлінні Тайваню заявили, що існує загроза цунамі, тому місцевим жителям рекомендується евакуюватися на висоту.

Ще одне стихійне лихо могло торкнутися північного узбережжя острова.

У японському метеорологічному агентстві також заявили про загрозу цунамі на півдні островів Міякодзіма та Окінава, а висота хвиль може сягати одразу 3 метрів. У зв’язку з цим більшість рейсів було скасовано.

Агентство Телевидения Новости