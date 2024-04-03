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Низка харківських електричок відновлює курсування

Низка харківських електричок відновлює курсування

На Харківщині відновлено курсування низки приміських поїздів з 4 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Південної залізниці.

Після виконання інфраструктурних робіт Південна залізниця поновлює з четверга рух таких приміських поїздів:

№6407 Харків-Пасажирський – Ізюм;№6428 Ізюм – Шебелинка;№7001 Харків-Пасажирський – Лозова;№6330 Огульці – Люботин;№6918 Люботин – Харків-Пасажирський.

Також з 4 квітня відновлять рух, але з обмеженнями по станціях, такі приміські поїзди:

№6914 Люботин – Нова Баварія (замість Огульці – Харків-Пасажирський);№6915 Нова Баварія – Огульці (замість Харків-Пасажирський – Огульці);№6916 Огульці – Люботин (замість Огульці –Харків-Пасажирський);№6912 Люботин – Нова Баварія (замість Люботин – Харків-Пасажирський);№6321/6333 Нова Баварія – Огульці – Нова Баварія (замість Харків-Пасажирський – Огульці- Харків-Пасажирський);№6334 Мерчик – Нова Баварія (замість Мерчик – Харків-Пасажирський).

Крім того, з 5 квітня знову курсуватиме приміський поїзд №6852 Дубове – Харків-Пасажирський.

З актуальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитись на сайті регіональної філії «Південна залізниця».

Агентство Телевидения Новости

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