П’ятеро людей загинули внаслідок атаки «шахедів» на Харків

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Харків 4 квітня загинули п’ятеро людей, є поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Маємо чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же пʼятеро поранених. В іншому районі міста, попередньо, маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі», – написав Терехов.

У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях влучань працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

Агентство Телевидения Новости