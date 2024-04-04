Троє рятувальників загинули внаслідок ударів безпілотників по Харкову

У Харкові 4 квітня під час повторного удару окупантів по місту загинули троє рятувальників: окупанти завдали ще одного удару під час ліквідації наслідків атаки «шахедів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.

Оновлено о 2:50. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, троє рятувальників загинули, один зазнав поранень. Пошкоджена техніка ДСНС.

Агентство Телевидения Новости