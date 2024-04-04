У Харкові внаслідок атаки безпілотників є загиблі

Вночі 4 квітня окупанти атакували Харків «шахедами»: за попередніми даними, загинули двоє людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Маємо попередню інформацію про двох загиблих. Також на місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному – обвалилися плити житлового будинку. Наразі відомо про три «прильоти» по житлових будинках», – йдеться в повідомленні.

Оновлено о 2:04. Мер Харкова повідомляє, що число загиблих зросло: «Вже троє загиблих, попередньо – усі працівники ДСНС, що приїхали ліквідовувати наслідку обстрілу житлових будинків».

Агентство Телевидения Новости