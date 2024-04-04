Мер Харкова повідомив про удари «шахедів» по житлових будинках

Сьогодні, 4 квітня, Харків атакували «шахеди», в місті пролунало щонайменше чотири вибухи.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією, зафіксовані влучання по будинках.

«Попередньо – удари «шахедами» по житловим будинкам. Як по приватним, так і багатоквартирним», – йдеться в повідомленні.

Оновлено о 1:51. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.

«За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації», – повідомив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости