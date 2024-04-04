Нічна атака «шахедів» на Харків: дані прокуратури (фото, відео)

4 квітня з 1 до 2 години ночі окупанти атакували Харків «шахедами»: по місту ворог випустив близько шести БпЛА.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Один з безпілотників влучив у триповерховий житловий будинок, другий – в 16-типоверхівку. Влучання інших безпілотників зафіксовані в приватному секторі.

За даними прокуратури, внаслідок атаки «шахедів» 9 цивільних громадян дістали поранень різної ступені тяжкості, одна жінка загинула.

Також внаслідок ворожого обстрілу загинули троє працівників ДСНС, один рятувальник та один працівник поліції зазнали поранень.

Агентство Телевидения Новости