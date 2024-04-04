Поліція Харківщини показала відео повторного удару по місцю ліквідації наслідків обстрілу

Вночі 4 квітня у Харкові рятувальники, поліцейські та медики потрапили під повторний удар безпілотника: ворог атакував вдруге, коли до місця влучання вже прибули всі служби.

Відео влучання «шахеда» опублікував начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

На місці загинули троє працівників ДСНС та цивільна жінка. Слідча поліції та оперативник, який зняв ці кадри, встигли врятуватися.

«Наші загиблі героїчні колеги – це троє водіїв пожежно-рятувальної техніки. Цей обстріл стався в Новобаварському районі, росіяни знову били по житловим будинкам, спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.

Ще один рятувальник зазнав поранень під час повторної атаки. На операції в лікарні також один поліцейський, він дістав осколкових поранень.

Агентство Телевидения Новости