У Харкові під час ліквідації наслідків обстрілу постраждав працівник «Газорозподільних мереж»

Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. Обійшлося без постраждалих.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС.

Через ворожі обстріли є жертви серед енергетиків.

У Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.

Також на Сумщині під час бомбардування населеного пункту с. Самотоївка від вибуху авіабомби зазнав смертельних поранень 47-річний працівник Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Агентство Телевидения Новости