На Харківщині від електрики відключено близько 350 тисяч споживачів – Міненерго

Зранку 4 квітня на Харківщині застосовані обмеження енергопостачання – у місті та районах області відключено близько 350 тисяч споживачів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Немає світла в Дергачах, Тимченках, Бабаях та ще низці населених пунктів Харківського району.

За інформацією начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, внаслідок ворожої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури області населені пункти Дергачівської громади тимчасово залишаються без електроенергії.

«Задля мінімізації навантаження на систему енергетикам довелось застосувати екстрені відключення електроенергії. Зараз фахівці АТ «Харківобленерго» здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Очікуємо відновлення електропостачання до кінця доби», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости