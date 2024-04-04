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В МВС назвали імена харківських рятувальників, які загинули внаслідок атаки «шахедів»

В МВС назвали імена харківських рятувальників, які загинули внаслідок атаки «шахедів»

Харківські рятувальники, яких сьогодні повторним ударом вбила росія, коли вони рятували людей: Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир.

Імена загиблих ДСНСників оприлюднив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. рф продовжує ігнорувати норми міжнародного права. Владиславу навіки буде 52, Сергію – 32, а Володимиру – 41. Такими вони залишаться в нашому строю назавжди», – написав Клименко.

Ще один рятувальник поранений. Стан важкий.

Загалом внаслідок нічної атаки по Харкову загинуло четверо осіб, ще щонайменше 12 – поранені.

Агентство Телевидения Новости

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