Через обстріли окупантів у Харкові знеструмлена ядерна установка «Джерело нейтронів»

Ядерна установка «Джерело нейтронів» у Харкові була знеструмлена сьогодні вранці внаслідок обстрілів рашистів.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

«Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (ЯПУ «Джерело нейтронів») сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу Харкова військами рф», – йдеться в повідомленні.

Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори. Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

Довідково: «Джерело нейтронів» призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

Агентство Телевидения Новости