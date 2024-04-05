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В лікарні залишаються четверо постраждалих внаслідок масованої атаки «шахедів» на Харків

В лікарні залишаються четверо постраждалих внаслідок масованої атаки «шахедів» на Харків

Вночі 4 квітня окупанти здійснили масовану атаку БпЛА по Харківщині: четверо людей загинули, ще дванадцять зазнали поранень.

Про стан постраждалих, які залишаються в лікарні, розповів в.о. генерального директора медзакладу Костянтин Лобойко.

«Після нічних ударів було госпіталізовано п’теро людей, які мали переважно пошкодження голови, м’яких тканин, черепно-мозкову травму», – сказав Костянтин Лобойко.

Також він зазначив, що 26-річний чоловік отримав амбулаторну допомогу. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 4 людей.

«Один пацієнт був у важкому стані стартово, на зараз його стан середньої важкості. Він має пошкодження черепа, пошкодження ока – нажаль око довелось видалити. Інші – у задовільному стані», – уточнив лікар.

Агентство Телевидения Новости

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