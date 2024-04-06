Шестеро загиблих, 10 травмованих: наслідки нічної атаки на Харків

Вночі 6 квітня у Харкові в результаті ворожого удару шестеро людей загинули та щонайменше 10 постраждали.

Про це повідомляє ДСНС України.

Вночі внаслідок ворожого удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова сталися пошкодження багатоповерхівок, адміністративних, торговельних та навчальних закладів, АЗС, автомийки, гаражів та приватних легкових автомобілів, а також пожежно-рятувальної частини.

Сталося декілька осередків займання. Силами підрозділів ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано.

Агентство Телевидения Новости