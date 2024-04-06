На Харківщині окупанти завдали авіаударів по селах Кругле, Берестове та по Куп’янську

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 квітня. 773 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 32 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 28 ударних БпЛА було знищено. Під ранок ворог запустив крилаті ракети різних типів. Дані наразі уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Костобобрів Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Краснопілля, Новодмитрівка, Свеса, Покровка, Середина-Буда Сумської області; Кругле, Берестове, Куп’янськ Харківської області; Терни, Часів Яр, Залізне, Нью-Йорк, Північне, Бердичі, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Новобахмутівка, Очеретине, Яснобродівка, Калинове, Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар, Костянтинівка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобах, одному пункту управління, одному пункту управління БпЛА, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки та одному іншому важливому об’єкту ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости