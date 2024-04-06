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Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки «шахедів» на Харків – в середньому стані

Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки «шахедів» на Харків – в середньому стані

Внаслідок нічної атаки «шахедів» на Харків 6 квітня шестеро людей загинули, 10 травмовані. Удар прийшовся по житловій забудові: пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адмінбудівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Дані Харківської ОВА щодо стану постраждалих:

Наймолодшому постраждалому 23 роки: хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення.У середньому стані: 25-річна та 71-річна жінки, шестеро чоловіків від 35 до 85 років.Інші постраждалі: з легкими пораненнями.

Агентство Телевидения Новости

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