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У Харкові через нестачу напруги змінено рух громадського транспорту

У Харкові через нестачу напруги змінено рух громадського транспорту

Сьогодні, 7 квітня, рух наземного громадського транспорту у Харкові частково змінено через брак електроенергії.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У неділю на лінії вийшли тролейбуси № 1, 5, 6, 7, 45, 46, 51, 52, 53 та 60. Тролейбус № 3 курсує за скороченим маршрутом: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – розворотне коло «Вул. Одеська».

Автобуси ходять за основною схемою. Також у місті введені додаткові маршрути за схемою блекауту. Автобус №147 курсує від пл. Конституції до вул. Одеської.

Агентство Телевидения Новости

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