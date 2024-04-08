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За вихідні на дорогах Харкова патрульні зупинили понад пів сотні нетверезих водіїв

За вихідні на дорогах Харкова патрульні зупинили понад пів сотні нетверезих водіїв

Протягом 6-7 квітня харківські патрульні опрацювали 556 викликів та зупинили 54 водіїв з ознаками сп’яніння.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Також інспектори притягнули до відповідальності 93 пішохода за порушення ними ПДР, зафіксували 591 адмінправопорушення, з яких 388 – за порушення ПДР.

За два дні патрульні затримали 8 громадян із наркотиками та викликали слідчо-оперативні групи. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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