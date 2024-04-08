Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: Синєгубов про ситуацію на Харківщині

На Харківщині протягом доби під ударами російської артилерії перебували близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка. Авіаударів зазнали Харків, Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ, Берестове.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як розповів начальник ОВА, спостерігається зміна тактики ворожих обстрілів: системно, вдень і вночі, росіяни завдають повторних ударів по одній локації.

«Із огляду на ситуацію просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях», – зазначив Синєгубов.

На Куп’янському напрямку завершена примусова евакуація з 18 населених пунктів, наразі там оголошено обов’язкову евакуацію ще з 48 населених пунктів чотирьох громад.

Наразі розглядається питання оголошення додаткової евакуації з півночі області – це Харківський та Богодухівський районі, так званий Золочівський напрямок.

Фото: Проліска – Харків

«Однак на самісінькому прикордонні, де населені пункти під постійним ворожим вогнем, за нашою інформацією та за даними Нацполіції, там дітей вже немає. Однак ми ситуацію промоніторимо ще і, напевно, будемо приймати рішення і щодо тих населених пунктів, які розташовані далі від кордону, але все одно перебувають під обстрілами», – розповів Синєгубов.

За словами начальника Харківської ОВА, ворог почав бити по тим населеним пунктам, по яким не завдавав ударів ще місяць тому.

Фото: Проліска – Харків

Агентство Телевидения Новости