Через російські обстріли знеструмлювалася підстанція, що живить Харків – Міненерго

У неділю, 7 квітня, через обстріли відключилась високовольтна повітряна лінія на Харківщині, в результаті чого знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів Харкова. Усіх заживлено.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

За інформацією АТ «Харківобленерго», зранку 8 квітня в Харкові та Харківській області застосовуються погодинні відключення електроенергії.

«Енергетики намагаються дотримуватися графіків, оприлюднених раніше. Про введення додаткових обмежень від НЕК «Укренерго» будемо повідомляти окремо», – йдеться в повідомленні.

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