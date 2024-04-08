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16-річний ямаєць побив рекорд Усейна Болта у бігу на 400 метрів: рекорд тримався 22 роки

16-річний ямаєць побив рекорд Усейна Болта у бігу на 400 метрів: рекорд тримався 22 роки

Восьмиразовий олімпійський чемпіон ямаєць Усейн Болт на зорі своєї кар’єри, у 2002-му, бувши 17-річним спортсменом, встановив рекорд у віковій категорії до 17 років, пробігши 400-метрівку за 47,33 секунди.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Цей результат протримався 22 роки. Побити його вдалося 16-річному земляку легендарного легкоатлета Нікекою Брамвеллу на Іграх Карифти у Гренаді.

Нікекой пробіг дистанцію за 47,27 секунди, на 0,06 секунди перевершивши, здавалося, вічний рекорд.

Агентство Телевидения Новости

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