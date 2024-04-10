Правоохоронці показали наслідки авіаудару по Харкову

В результаті ворожих обстрілів Харківщині з 9 по 10 квітня зазнали травм п’ятеро людей. Протягом доби військові рф наносили удари по Харкову та населеним пунктам Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районах.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

9 квітня близько 15:00 військові рф завдали авіаційного удару по Харкову. Зруйнована будівля приватного підприємства. Пошкоджені автомобілі та кінотеатр. Зазанали поранень отримали четверо людей.

У Вовчанську внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний будинок, обірвані дроти. Зруйновано житловий будинок, гараж, автомобіль.

О 13:50 з РСЗО окупанти вдарили по селу Стариця. Частково зруйнований приватний будинок. Поранення отримав 66-річний чоловік.

У селі Подоли пошкоджено приватний будинок та гараж.

О 15:00 військові рф обстріляли з РСЗВ Курилівку. Пошкоджено будинки, ворота та паркан.

У селі Кучерівка внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ сталося займання житлового будинку, пошкоджено господарчі споруди.

БПЛА «Ланцет» близько 11:30 атакував село Загризове. Пошкоджено два екскаватори.

По Липцях близько 15:30 ворог завдав авіаційного удару ФАБ. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Близько 22:30 військові рф завдали ударів по селищу Борова керованими авіабомбами. Пошкоджені 15 приватних домоволодінь та автомобіль швидкої допомоги.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости