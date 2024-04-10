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На Харківщині прикордонники знищили ворожий БПлА «Ланцет» та розвідувальний дрон
На Харківському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» виявили та знищили ворожий БПлА типу «Ланцет».
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Цей безпілотник ворог використовує як для розвідувальних, так і ударних завдань, він може летіти до 50 км.
Також бійці «Сталевого Кордону» застосували окопний РЕБ проти розвідувального ворожого квадрокоптера, який побачили у небі під час перебування на бойових позиціях. Внаслідок дії радіоелектронного засобу БПлА противника втратив керування та впав неподалік передових позицій прикордонників.