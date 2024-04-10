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На Харківщині прикордонники знищили ворожий БПлА «Ланцет» та розвідувальний дрон

На Харківщині прикордонники знищили ворожий БПлА «Ланцет» та розвідувальний дрон

На Харківському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» виявили та знищили ворожий БПлА типу «Ланцет».

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Цей безпілотник ворог використовує як для розвідувальних, так і ударних завдань, він може летіти до 50 км.

Також бійці «Сталевого Кордону» застосували окопний РЕБ проти розвідувального ворожого квадрокоптера, який побачили у небі під час перебування на бойових позиціях. Внаслідок дії радіоелектронного засобу БПлА противника втратив керування та впав неподалік передових позицій прикордонників.

Агентство Телевидения Новости

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