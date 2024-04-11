Харків під ракетним обстрілом: в місті пролунала серія вибухів

11 квітня близько 5 ранку у Харкові пролунала серія вибухів. Моніторингові канали повідомляють про запуск балістичних ракет з белгородської області.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав щонайменше девʼять ударів по Харкову та області. Можливі перебої зі світлом.

«На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються», – написав Синєгубов.

Після одного з вибухів в деяких районах Харкова та в передмісті зникло світло. На місці одного з ударів розпочалася масштабна пожежа.

Агентство Телевидения Новости