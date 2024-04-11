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Після обстрілу у Харкові є проблеми з електропостачанням, метро не працюватиме
Вранці 11 квітня окупанти завдали серіє ракетних ударів по Харкову та області.
В місті пролунало близько 10 вибухів, в деяких районах зникло світло.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі міста.
«Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього», – написав мер Харкова Ігор Терехов.