Після обстрілу у Харкові є проблеми з електропостачанням, метро не працюватиме

Вранці 11 квітня окупанти завдали серіє ракетних ударів по Харкову та області.

В місті пролунало близько 10 вибухів, в деяких районах зникло світло.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі міста.

«Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости