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Окупанти били по енергоінфраструктурі Харкова, введено графіки аварійних відключень
11 квітня о 5:10 окупанти завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову, били ракетами С-300 по енергоінфраструктурі міста.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу також пошкоджено квартиру.
У місті виникли перебої з електропостачанням, рух поїздів у метрополітени призупинено.
За даними «Укренерго», з 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень.