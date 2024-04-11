Окупанти били по енергоінфраструктурі Харкова, введено графіки аварійних відключень

11 квітня о 5:10 окупанти завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову, били ракетами С-300 по енергоінфраструктурі міста.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено квартиру.

У місті виникли перебої з електропостачанням, рух поїздів у метрополітени призупинено.

За даними «Укренерго», з 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень.

Агентство Телевидения Новости