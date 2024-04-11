Троє загиблих, четверо поранених: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка, Мала Данилівка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

11 квітня 5:10 відбувся ракетний обстріл С-300 енергоінфраструктури Харкова. Внаслідок обстрілу також пошкоджено квартиру.

16:54 с. Івашки Богодухівського району відбувся мінометний обстріл. Пошкоджені два приватні будинки, гараж.

13:55 с. Мала Данилівка Харківського району було обстріляно КАБ. Пошкоджено гуртожиток навчального закладу.

13:50 внаслідок ворожого обстрілу КАБ смт Липці Харківського району пошкоджено приміщення магазину, автобус. Серед травмованих: жінка 38 років та 17-річний хлопець. Загинули дві жінки 59 та 42 років та 14-річна дівчина.

Фото: нач. СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов

14:00 відбувся обстріл двома КАБ м. Вовчанськ. Пошкоджені три приватні будинки, приміщення лікарні, приміщення центру здоров’я. Пацієнтів та медиків лікарні евакуювали раніше. Поранено 55-річного охоронця ЦРЛ.

12:00 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено автобус. Поранено 53-річного цивільного чоловіка.

11:00 відбувся обстріл с. Нечволодівка Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок.

10 квітня 9:20 с. Кругляківка Куп’янського району було під обстрілом КАБ. Пошкоджено 2 житлові будинки.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 48,36 га території, знищили 481 вибухонебезпечний предмет.

Фото: нач. СУ ГУНП в Харківській області Сергій БолвіновФото: нач. СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов

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