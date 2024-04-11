Із бєлгородської області окупанти запустили 12 ракет С-300 – Повітряні Сили

У ніч на 11 квітня окупанти завдали комбінованого удару по території України ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., рф);6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область, рф);12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски з Бєлгородської обл., рф);40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (з районів Приморсько-Ахтарськ, рф; Чауда, Крим);4 керовані авіаційні ракети Х-59 (з повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Агентство Телевидения Новости