У Харкові арештували водія, який на смерть збив велосипедиста та втік з місця ДТП

7 квітня близько 21:40 у селищі Солоницівка Харківського району автівка на смерть збила велосипедиста, водій з місця аварії втік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, невстановлений автомобіль, попередньо здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався у зустрічному напрямку по краю проїжджої частини. В результаті зіткнення 38-річний чоловік отримав не сумісні з життям травми. Водій автомобіля з місця події зник.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів та розшукових дій поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Автомобіль BMW працівники виявили неподалік місця ДТП в селі Пересічне.

9 квітня слідчі СУ ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів.

10 квітня слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Агентство Телевидения Новости