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У Харкові відновив роботу метрополітен

У Харкові відновив роботу метрополітен

Харківський метрополітен після 6-годинної перерви знов працює, інтервал руху поїздів складає близько 20 хвилин.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

«Через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, 11 квітня близько 5 години ранку ворог завдав серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі міста. Зранку через перебої з електропостачанням тимчасово зупинили рух потягів метрополітену. За словами мер Харкова Ігор Терехов, у місті вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів. Також містом курсують муніципальні автобуси

Агентство Телевидения Новости

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