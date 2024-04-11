У Харкові відновив роботу метрополітен

Харківський метрополітен після 6-годинної перерви знов працює, інтервал руху поїздів складає близько 20 хвилин.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

«Через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, 11 квітня близько 5 години ранку ворог завдав серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі міста. Зранку через перебої з електропостачанням тимчасово зупинили рух потягів метрополітену. За словами мер Харкова Ігор Терехов, у місті вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів. Також містом курсують муніципальні автобуси

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