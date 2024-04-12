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На Харківщині ДСНСники врятували чоловіка, який опинився під завалами після удару авіабомбою
11 квітня російські війська завдали удару, попередньо, керованими авіабомбами, по території місцевого лісового господарства у Чугуївському районі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок атаки під завалами одноповерхової будівлі господарства опинився чоловік. ДСНСники визволили чоловіка з-під уламків зруйнованих конструкцій та транспортували до машини швидкої.
Загалом постраждало двоє працівники лісового господарства 1972 та 1978 років народження. З травмами різного ступеню тяжкості їх було госпіталізовано.