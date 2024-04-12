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На Харківщині ДСНСники врятували чоловіка, який опинився під завалами після удару авіабомбою

На Харківщині ДСНСники врятували чоловіка, який опинився під завалами після удару авіабомбою

11 квітня російські війська завдали удару, попередньо, керованими авіабомбами, по території місцевого лісового господарства у Чугуївському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок атаки під завалами одноповерхової будівлі господарства опинився чоловік. ДСНСники визволили чоловіка з-під уламків зруйнованих конструкцій та транспортували до машини швидкої.

Загалом постраждало двоє працівники лісового господарства 1972 та 1978 років народження. З травмами різного ступеню тяжкості їх було госпіталізовано.

Агентство Телевидения Новости

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