На Харківщині попрощалися із загиблим воїном: лікарі місяць боролись за його життя

На Зміївщині попрощались з Артемом Рудинським, який загинув від важких поранень.

Про це повідомляє Зміївська міськрада.

Рудинський Артем народився 16 квітня 1999 року у селищі Зідьки. Навчався у Зідьківській школі.Після її закінчення вступив до Харківського професійно-технічного училища, де здобув професію автослюсаря.З 2018 по 2019 роки проходив строкову службу. Після демобілізації розпочав свою трудову діяльність. Працював на Зміївському АТ ЗТ «Маяк».У 2023 році Артем став на захист країни до лав Збройних сил України.8 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, отримав осколкове поранення.

Місяць лікарі боролися за його життя, але серце Героя зупинилося 9 квітня. Артему назавжди залишиться 24.

Агентство Телевидения Новости