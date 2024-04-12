Українка Конотоп здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у важкій атлетиці

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Tribuna.

Конотоп стала другою у рейтингу відбору на Олімпіаду з найкращим результатом 236 кг. 23-річна українка виступає у ваговій категорії до 59 кг. Світовий рейтинг очолила представниця Китаю Ло Шифанг.

Для потрапляння на Олімпіаду необхідно потрапити до топ-10 світового рейтингу або отримати путівку внаслідок перерозподілу місць після відмови від участі в Іграх інших спортсменів. Також необхідно взяти участь у чемпіонаті світу-2023, Кубку світу-2024 та трьох кваліфікаційних стартах.

Найімовірніше, ліцензія Конотоп буде єдиною для України. Кваліфікаційні норми виконали українки Анастасія Манєвська (понад 81 кг) та Світлана Самуляк (71 кг), проте вони не входять у топ-10 найкращих світового рейтингу.

Конотоп вдруге виступить на Олімпіаді. На Іграх-2020 вона стала 5-ю.

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.

Агентство Телевидения Новости