«Усик скопіював мій стиль, тож я до біса боюся» – Ф’юрі

Тайсон Ф’юрі боїться Олександра Усика.

Про це заявив сам чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, пише SPORT.UA.

За словами британського боксера, українець вже проник у його свідомість і виводить з ладу зсередини.

«Я дійсно дивився на це раніше і думав про себе. Знаєш, цей хлопець повільно проникає в мою свідомість і виводить мене з ладу зсередини. Я навіть не впевнений, чи зможу нанести хоч один удар, коли настане вечір бою, тому що він так сильно мене сковує», – наголосив Тайсон Ф’юрі.

«Він вивчав великих і скопіював мій стиль. Тож, тепер я до біса боюся. Боже, вибач мені за лайку. Я справді боюся, він копіює мій стиль. І все, що я роблю: розмови, образи на пресконференціях, костюми різних персонажів з фільмів Marvel. Я дуже хочу побачити, що він приготував для цього бою. Я насправді стаю його великим фанатом, фан-боєм Усика», – підкреслив британець.

Агентство Телевидения Новости