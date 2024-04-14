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Синоптики попереджають про небезпеку через сильний вітер на Харківщині

Синоптики попереджають про небезпеку через сильний вітер на Харківщині

У Харкові та області на понеділок, 15 квітня, оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, вдень 15 квітня по місту та області очікуються пориви західного вітру, 15-20 м/с.

У понеділок метеорологи прогнозують хмарну погоду, з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози.

Температура повітря: вночі 8-13º тепла, вдень 16-21º. 

  

                    

Агентство Телевидения Новости

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