На Харківщині окупанти підпалили ліс поряд із двома селами

14 квітня протягом дня ворог завдавав масованих артилерійських ударів по прифронтовим населеним пунктах Куп’янщини. В результаті обстрілів сталося дві пожежі у лісових масивах на околиці сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На час прибуття вогнеборців до с. Курилівка лісова пожежа встигла розповсюдитись на площу близько 0,5 га. А у с. Подоли площа загоряння складала близько 200 кв. м. О 19:20 усі осередки займання були ліквідовані.

Загалом з вогнем боролись три оперативні відділення ДСНС. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на більшу площу, а також на поруч розташовані житлові будівлі. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости