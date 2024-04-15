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На Харківщині окупанти підпалили ліс поряд із двома селами

На Харківщині окупанти підпалили ліс поряд із двома селами

14 квітня протягом дня ворог завдавав масованих артилерійських ударів по прифронтовим населеним пунктах Куп’янщини. В результаті обстрілів сталося дві пожежі у лісових масивах на околиці сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На час прибуття вогнеборців до с. Курилівка лісова пожежа встигла розповсюдитись на площу близько 0,5 га. А у с. Подоли площа загоряння складала близько 200 кв. м. О 19:20 усі осередки займання були ліквідовані.

Загалом з вогнем боролись три оперативні відділення ДСНС. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на більшу площу, а також на поруч розташовані житлові будівлі. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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