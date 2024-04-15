Під ударами російської авіації перебували шість населених пунктів Харківської області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 квітня. 782 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не вів.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по п’яти пунктах управління та одному складу боєприпасів ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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