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Вогнеборець з Полтави під час Київського півмарафону присвятив забіг загиблим харківським рятувальникам

Вогнеборець з Полтави під час Київського півмарафону присвятив забіг загиблим харківським рятувальникам

14 квітня відбувся масштабний благодійний забіг Київський півмарафон Незламності, який об’єднав більше тисячі любителів бігу з різних куточків України та світу.

Про це повідомили в ДСНС України.

Один з учасників забігу, полтавський рятувальник Андрій Гречаний, подолав дистанцію 21 км у спорядженні вогнеборця.

Свій забіг Андрій присвятив харківським рятувальникам, які загинули 4 квітня внаслідок повторного ворожого обстрілу.

Організатори заходу мали на меті підтримати українських бойових медиків та зібрати кошти для Медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», що бере участь в російсько-українській війні з 2014 року.

Агентство Телевидения Новости

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