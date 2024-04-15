Три золоті та дві бронзові медалі вибороли сумоїсти Харківщини на Кубку Європи

Спортсмени Харківської області здобули медалі Кубка Європи з сумо.

Спортивний захід відбувся 13 та 14 квітня у Польщі, повідомляють в ХОВА.

Під час змагань сумоїсти Харківщини вибороли 3 золоті та 2 бронзові медалі.

Переможцями Кубка стали Анастасія Кравченко (вагова категорія до 55 кг), Софія Бординських (вагова категорія до 60 кг) та Олена Нікітінська (вагова категорія до 65 кг).

Бронзові нагороди здобули Олександр Примаченко (вагова категорія до 92 кг) та Руслан Русанов (вагова категорія до 100 кг).

За підсумками змагань збірна України посіла перше загальнокомандне місце.

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