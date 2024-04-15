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На Харківщині шириться сказ: в Красноградському районі 14 випадків

На Харківщині шириться сказ: в Красноградському районі 14 випадків

Станом на 12 квітня на території Красноградського району зареєстровано 14 випадків сказу.

Про це повідомляє ГУ ДПСС в Харківській області.

Шість випадків сказу зареєстровано у котів, по три у собак та лисиць, по одному випадку сказу телиці та єнотоподібного собаки.• Красноградська громада – 1 випадок,• Наталинська громада – 5 випадків,• Сахновщинська громада – 5 випадків,• Кегичівська громада – 3 випадки.

У населених пунктах та прилеглих територіях, де фіксують захворювання, запроваджуються карантинні обмеження, проводиться вимушена вакцинація собак, котів та сільськогосподарських тварин.

Державною лікарнею ветеринарної медицини в Красноградському районі проводиться вакцинація тварин проти сказу вакциною «Rabistar». Вакцинація є безплатною для власників тварин, підкреслюють ветеринари.

У разі відмови від вакцинації тварин їхні власники несуть адміністративну відповідальність, штраф складає від 51 до 170 гривень, наголошують у ДПСС.

Агентство Телевидения Новости

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