На Харківщині відновили рух кілька приміських поїздів, є зміни в розкладі
Із 17 квітня 2024 року поновлюється курсування кількох приміських поїздів на Харківщині.
Про це повідомляє регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця».
Повертаються до розкладу такі маршрути:
№ 6853/6856 Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський,№ 6690/6691 Красноград – Харків-Пасажирський – Красноград,№ 6683 Мерефа – Красноград,№ 6686 Красноград – Харків-Пасажирський.
Приміський поїзд № 6325 сполученням Люботин – Мерчик встановлений у сполученні Харків-Пасажирський – Мерчик. Вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 17:13 та прибуватиме до станції Мерчик о 18:29.
Змінений розклад руху приміського потягу № 6334 Мерчик – Нова Баварія: вирушатиме зі станції Мерчик о 18:45 та прибуватиме на станцію Нова Баварія о 19:43.
Приміські поїзди №№ 6156/6157 сполученням Мерчик – Нова Баварія – Мерчик подовжено з/до станції Харків-Пасажирський.
З актуальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитись на сайті регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця».