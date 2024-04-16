Прикордонники знищили дві протитанкові гармати «Рапіра» на Харківщині

Дві ворожі протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра» та бліндаж окупантів були знищені FPV-дронами прикордонників бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» на Харківщині.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Двоє загарбників під час атаки зазнали поранень.

Також прикордонники-аеророзвідники «Сталевого кордону» на Харківському напрямку поцілили двома дронами-камікадзе у ворожі бліндажі та знищили їх. Втрати окупантів уточнюються.

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