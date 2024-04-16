Харків’янину, який погрожував матері розправою, загрожує до двох років тюрми

Слідчі повідомили харківʼянину про підозру у скоєнні домашнього насильства: 60-річний чоловік ображав свою матір та погрожував фізичною розправою.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Із заявами про домашнє насильство до Харківського РУП № 1 неодноразово зверталася 84-річна жінка. Пенсіонерку ображав син, сварився, постійно вимагав гроші на випивку та погрожував фізичною розправою.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області склали щодо кривдника три протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські винесли йому два термінових заборонних приписи з забороною контактувати з пенсіонеркою та перебувати за її місцем мешкання. Проте чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.

Слідчим Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області було відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

15 квітня чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости