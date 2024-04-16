Бізнес у Харкові: чи є шанси у підприємців на Північній Салтівці

На місці колишнього бару на Північній Салтівці зараз розташований заклад швидкого харчування. Місцеві оцінили: кажуть, зручно та смачно. Микита заходить кілька разів на тиждень.

Микита

Это фирменный бокс. Это как шаурма, только без лаваша, с салатом. Тут картошка, мясо, салат, помидор свежий.

В меню з десяток видів шаурми, бургери та фирмові страви. Власник кафе Вадим каже, що відкрити свій заклад харчування мріяв давно. До написання гранту чоловіка підштовхнула дружина.

Вадим Опалко, власник стріт-фуд кафе

Открылись мы с октября. Грант я получил в середине мая, деньги пришли на счет в начале июня, полтора месяца занимались поиском помещения. Достаточно много факторов для общепита – вытяжная система, количество киловатт. Нашли помещение, два месяца потратили на ремонт. Тут ничего не было, и стекол не было, собственник вставлял.

В планах підприємця – розвиватися та відкривати ще заклади. Дивиться в напрямку центру та півдня Салтівки. Валентин, який все життя був найманим працівником, після повномасштабного вторгнення втратив роботу та вирішив відкрити свою справу – хімчистку-пральню.

Валентин Ноль, власник хімчистки

С помощью центра занятости и программы еРабота получил грант от государства и эти деньги дали возможность стртануть. Купить оборудование, все составляющие, химикаты. Наняти два человека, работу получили ВПО. И государство помогает частичной компенсацией зарплаты. Налоги никто не убирал, но эта программа дает возможность перенести все гораздо легче.

Заклад також розташований в одному з найбільш постраждалих від обстрілів районів міста.

Валентин Ноль, власник хімчистки

Северная Салтовка на сегодняшний день обделена вниманием услугового бизнеса, т.к. людей здесь мало. Например, в моем подъезде в 16-этажном доме на этаже 9 квартир из которых заселены три. Но я сам салтовчанин и должен помогать Салтовке. Харьков – прифронтовой город и постоянно под ударами «соседей», военное время, это очень сильно влияет. После сильных обстрелов люди или выезжают или сильно «сжимаются» и не хотят тратить те финансы, которые достаются достаточно сложно в военное время.

Незважаючи на свій прифронтовий статус та близькість кордону з країною-терористом, Харків є лідером у реалізації багатьох програм – це і суспільно-корисні роботи, і ваучери на навчання. Рік томУ стартувала програма єРобота.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

По программе єРабота мы одни из лидеров в Украине, за два месяца рассмотрели более 160 заявок на получение грантов. Общий объем финансирования, которое люди получили в этом году, составляет порядка 30 млн. грн. Это высокий показатель, с учетом того, что в прошлом году на финансирование программы получения микрогрантов было выделено 43 млн. грн. То есть ми 2/3 прошлогоднего объема фактически сделали.

За підсумками 2023 року 296 людей в Харківській області отримали мікрогранти на розвиток свого бізнесу. Програма розрахована виключно на малий бізнес.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

Большинство заявок – это сфера услуг. Точки питания, обучающие программы, СТО, парикмахерские. Ситуація прошлого года: 90% получателей грантов – харьковчане. В этом году уже 40 процентов из области. В области люди узнали об этой программе, попробовали и начало работать «сарафанное радио». Рассматривали, например, открытие тренажерного зала в Борках. И мы такие программы будем поддерживать.

З громад, розташованих поряд з лінією фронту заявок небагато, проте в цілому програму єРобота в Харківському обласному центрі зайнятості оцінюють як популярну та успішну.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

Это дает людям новый шанс в жизни, шанс на осуществление надежд, которые они раньше откладывали. Сейчас уже никто не откладывает ничего на завтра. Долгое время существовало недоверие к государству, а когда сотни людей получают гранты, эта программа будет набирать все больше популярности.

У 2024 році в центрі зайнятості планують вийти на цифру в тисячу схвалених бізнеспланів по Харківщині. Вважають цю планку реальною із урахуванням того, що на місяць розглядається в середньому близько 80 заявок.





Агентство Телевидения Новости