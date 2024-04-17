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Наслідки ударів КАБами по «Укрпошті» на Харківщині

Наслідки ударів КАБами по «Укрпошті» на Харківщині

16 квітня близько 14:20 окупанти завдали ударів по селищу Золочів Богодухівського району: пошкоджено будівлю «Укрпошти», є постраждалі.

Як повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, 50-річний чоловік та 57-річна жінка, які постраждали внаслідок обстрілу, в лікарні.

«Ворог обстріляв центральну вулицю керованими авіабомбами. Один з ворожих боєприпасів не розірвався. Жодної військової техніки або бійців ЗСУ там не було, від терористичних атак знову потерпають мирні мешканці», – написав Болвінов.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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