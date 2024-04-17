Без дощу, плюс 22: погода у Харкові 17 квітня

До 22 градусів тепла та без опадів прогнозують у Харкові метеорологи на 17 квітня.

У середу в Харкові буде хмарно, проте дощу не обіцяють. Ймовірність опадів сьогодні ввечері підніметься до 32 відсотків, повідомляє sinoptik.ua.

«У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі пройшов дощ із грозою, але він припинився ще до ранку, та більше в цей день не розпочнеться», – йдеться в повідомленні.

Вдень очікується 20-22 градуси тепла, вночі до +15°. Вітер змінних напрямків, 2-7 м/с.

Агентство Телевидения Новости