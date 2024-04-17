Окупанти били з авіації по Золочеву та ще п’яти населених пунктах Харківської області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 квітня. 784 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка, Воздвиженська Сумської області; Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Первомайське, Соловйове, Біла Гора, Новобахмутівка, Олександропіль, Антонівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та двох пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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