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Борці Харківщини вибороли медалі чемпіонату України з вільної боротьби U-20

Борці Харківщини вибороли медалі чемпіонату України з вільної боротьби U-20

Борці Харківщини здобули нагороди чемпіонату України з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років.

Про це повідомила ХОВА.

Змагання відбулися з 12 по 15 квітня у місті Звягель Житомирської області.

Чемпіоном України у вазі до 70 кг став Максим Твердохліб. Харків’янин успішно провів п’ять поєдинків, у тому числі фінальний проти Сабіра Гараєва з Дніпропетровської області.

У жіночій боротьбі бронзовою призеркою стала Кароліна Поплавська. У вазі до 53 кг Кароліна поступилася у чвертьфіналі Діані Рисьовій з Волинської області, яка в підсумку посіла друге місце. У боротьбі за «бронзу» харківська борчиня перемогла суперницю з Києва.

Агентство Телевидения Новости

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