Борці Харківщини вибороли медалі чемпіонату України з вільної боротьби U-20
Борці Харківщини здобули нагороди чемпіонату України з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років.
Про це повідомила ХОВА.
Змагання відбулися з 12 по 15 квітня у місті Звягель Житомирської області.
Чемпіоном України у вазі до 70 кг став Максим Твердохліб. Харків’янин успішно провів п’ять поєдинків, у тому числі фінальний проти Сабіра Гараєва з Дніпропетровської області.
У жіночій боротьбі бронзовою призеркою стала Кароліна Поплавська. У вазі до 53 кг Кароліна поступилася у чвертьфіналі Діані Рисьовій з Волинської області, яка в підсумку посіла друге місце. У боротьбі за «бронзу» харківська борчиня перемогла суперницю з Києва.