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На Харківщині завершується ремонт ділянки на трасі М-03

На Харківщині завершується ремонт ділянки на трасі М-03

Підрядні організації Служби відновлення майже завершили аварійний ремонт покриття на одному з основних логістичних маршрутів Харківщини – трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, на ділянці від Гонтова Яра до Харкова.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«Ця траса зв’язує область з іншими регіонами країни та є основним шляхом для доставлення гуманітарних та військових вантажів, а також евакуації поранених. Вибоїни та ями прибирають пневмоструменевим методом та за допомогою гарячого асфальтобетону, який доправляють на місце у спеціальних автомобілях-термосах. На найбільш зруйнованих ділянках залучали ще й асфальтоукладальники», – підкреслюють дорожники.

Щоб якнайшвидше привести до ладу аварійне покриття, підрядникам довелося навіть залучати техніку та додаткові бригади з інших регіонів.

Як зауважили у Службі відновлення, терміни проведення робіт напряму залежать від фінансування, адже в умовах воєнного стану в Україні всі кошти спрямовано на посилення обороноздатності. Наразі всі роботи підрядники й досі виконують за власні обігові кошти.

Агентство Телевидения Новости

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