ДТП з трамваєм у Харкові: поліція встановлює обставини події

Поліція встановлює обставини ДТП, в якій постраждала дитина.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Аварія сталася на перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Героїв Праці 17 квітня.

За адресою зіштовхнулися автомобіль «Scania» під керуванням 43-річного водія та трамвай під керуванням 36-річного чоловіка.

В результаті постраждав пасажир трамвая – 6-річний хлопчик. Його доставили до медичного закладу.

Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Агентство Телевидения Новости