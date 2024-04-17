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ДТП з трамваєм у Харкові: поліція встановлює обставини події
Поліція встановлює обставини ДТП, в якій постраждала дитина.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Аварія сталася на перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Героїв Праці 17 квітня.
За адресою зіштовхнулися автомобіль «Scania» під керуванням 43-річного водія та трамвай під керуванням 36-річного чоловіка.
В результаті постраждав пасажир трамвая – 6-річний хлопчик. Його доставили до медичного закладу.
Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.